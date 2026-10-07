«Troppo stress» a Monte di Procida si è dimesso il capo dell’ufficio tecnico

MONTE DI PROCIDA – L’architetto Gioacchino De Michele ha rassegnato le dimissioni e lascia Monte di Procida. Il funzionario, a capo dell’Ufficio Tecnico del Comune dal primo dicembre 2026, ha deciso di lasciare la cittadina flegrea con una nota ufficiale, giustificando la scelta “per troppo carico di stress”. Il funzionario era stato scelto dal primo cittadino Salvatore Scotto di Santolo con nomina di fiducia ex. Art. 110. Sull’ormai ex funzionario comunale pendeva da mesi una commissione disciplinare attivata dal segretario comunale su presunte accuse in tema di “corruzione e trasparenza” per “diffuse irregolarità sotto il profilo della correttezza procedimentale, della completezza istruttoria e della trasparenza amministrativa” in merito ad alcuni interventi di manutenzione per la cifra di circa 70mila euro.