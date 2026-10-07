Bradisismo, a Pozzuoli il numero degli sfollati continua a salire: sono 6.168

POZZUOLI – Continua a salire il numero degli sfollati a Pozzuoli che oggi ha raggiunto quota 6.168 a fronte di 933 tra ordinanze, diffide e altri provvedimenti di sgombero emessi dal comune e di cui solo 40 sono state finora revocate. Il nuovo bilancio conta 2.822 nuclei familiari sgomberati finora, a fronte di 273 famiglie che hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni. Dei 6.168 sfollati, 3.863 hanno richiesto il CAS, 115 sono ospiti in strutture alberghiere mentre 2.190 non hanno richiesto alcuna assistenza al comune di Pozzuoli, Infine 1.598 nuclei familiari, al netto delle richieste duplicate, hanno presentato domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.863 persone, di cui 810 over 65 e 571 con disabilità.