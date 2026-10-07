I sindaci flegrei a Roma «Bene i passi avanti sul Decreto, domani accanto alle nostre comunità»

POZZUOLI – «Le parole del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che annunciano l’approdo in CDM, entro martedì, del decreto decennale sui Campi Flegrei, sono accolte certamente con favore, così come le rassicurazioni avute ieri in Prefettura, dal presidente della Regione, Roberto Fico, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e, appunto, dal Prefetto, Michele Di Bari. Da tempo ribadiamo che il bradisismo non è una questione politica, né tantomeno un terreno di scontro, infatti il nostro impegno è sempre andato esclusivamente nella direzione di dare risposte ai cittadini in difficoltà. Per questo saremo domani a Roma, riteniamo giusto stare accanto ai nostri concittadini per dare ancora più forza alla loro voce in una manifestazione che vorrà essere assolutamente pacifica e propositiva». Così i sindaci di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida: Luigi Manzoni, Josi Gerardo Della Ragione, Antonio Sabino e Salvatore Scotto di Santolo, nel confermare la loro presenza a Roma, domani giovedì 8 ottobre, all’iniziativa promossa dai comitati cittadini flegrei.

LE RICHIESTE – «A Roma chiederemo soltanto che il decreto sia efficace, che dia risposte agli sfollati, ai cittadini e alle attività commerciali, che sia in grado di avviare un processo di messa in sicurezza di tutti gli edifici, pubblici e privati, che dia il via a quelle opere strutturali e infrastrutturali strategiche, che non possono più attendere. Chiederemo di stabilizzare i dipendenti comunali assunti in questi tre anni, perché abbiamo bisogno di più personale. Con questo spirito, su queste basi, siamo pronti a proseguire ogni forma di dialogo istituzionale, a tutti i livelli, dal Governo alla Regione, che coinvolga anche i territori e i cittadini e che porti ad una soluzione condivisa di problemi complessi. I Campi Flegrei sono un territorio fragile del nostro Paese, non certo l’unico, pertanto riteniamo che il tema della convivenza con i fenomeni naturali, con le gestione dei rischi per i comune fragili d’Italia sia una questione nazionale e non locale, che deve riguardare i cittadini di tutto il nostro Paese. Affinché questa sfida si possa vincere, è necessario che i contenuti di questo nuovo decreto rispondano alle reali esigenze delle nostre comunità e dei nostri territori e siamo certi che con l’impegno unitario di tutti questi obiettivi potranno essere raggiunti. Domani saremo a Roma proprio per ribadire questo». Concludono i sindaci Flegrei.