Falso poliziotto svaligia la casa di una novantenne: le immagini della truffa

GIUGLIANO – Quella del falso appartenente alle forze dell’ordine sta diventando una truffa sempre più diffusa e sistematica sul territorio, una vera e propria piaga sociale che prende di mira le persone più fragili direttamente nelle loro case. L’ennesimo episodio si è consumato a Giugliano in Campania, dove un delinquente, spacciandosi per un agente di Polizia, si è introdotto nell’abitazione di una donna di 90 anni depredandola di contanti e oggetti di valore. L’intera sequenza del raggiro è stata immortalata dai sistemi di videosorveglianza dell’abitazione. I familiari della vittima hanno già sposto formale denuncia e consegnato tutti i filmati agli inquirenti. Dalle immagini si vede chiaramente l’uomo, con barba e baffi scuri, che indossa un casco da motociclista nero e occhiali da sole per coprire il volto, vestito con tuta scura e scarpe da ginnastica chiare. Per portare via la refurtiva ha utilizzato una vistosa borsa da viaggio prima di darsi alla fuga a bordo di uno scooter bianco.

LA DENUNCIA – “Siamo di fronte a una tipologia di reato sempre più frequente e vigliacca che sfrutta la buona fede degli anziani e il rispetto che le persone provano verso le divise” – dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione dai familiari della vittima. “I dati e le cronache quotidiane dimostrano che queste bande agiscono a getto continuo sui nostri territori. Abbiamo deciso di diffondere i video e i fotogrammi delle telecamere per dare massimo risalto alla notizia e aiutare le forze dell’ordine a catturare subito questo soggetto. Chiunque riconosca l’uomo, la borsa o lo scooter contatti immediatamente il 112.” “Ricordiamo ancora una volta a tutti i cittadini e ai familiari delle persone anziane che la Polizia di Stato, i Carabinieri e le altre forze dell’ordine non mandano mai personale a domicilio per richiedere o ritirare soldi, oro o gioielli per presunte cauzioni o incidenti” – conclude Borrelli.

LA FOTO