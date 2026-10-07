Congresso del Partito Democratico a Bacoli, boom di iscritti ma è giallo sulle tessere

BACOLI – Spunta un giallo sui tesseramenti che si sono chiusi sabato scorso nel circolo del Partito Democratico a Bacoli: al vaglio della Commissione provinciale di garanzia alcune tessere registrate online negli ultimi giorni prima della chiusura della campagna di tesseramenti che era fissata per sabato 3 ottobre scorso. Un boom di tesserati nella sezione bacolese che, in pochi giorni, è passata da 70 iscritti a 200 tesserati. Un aumento del 300 per cento degli iscritti, roba che fa del Pd bacolese, improvvisamente, una sezione politicamente viva rispetto a poche settimane fa. Al vaglio della commissione provinciale eventuali iscrizioni cumulative effettuate con la stessa carta di credito, anomalie su picchi di iscrizioni orchestrate da correnti locali per influenzare il congresso del mese prossimo per eleggere un segretario territoriale gradito.

I NUOVI TESSERATI – I nuovi elenchi ancora non sono stati diffusi, ma girano le prime indiscrezioni sui nomi che avrebbero ottenuto la tessera: tra questi alcuni nomi della Giunta Comunale di Bacoli, molto vicini politicamente al sindaco di Bacoli, oltre a congiunti e familiari diretti di alcuni consiglieri comunali di maggioranza di FreeBacoli e dello stesso sindaco che, nonostante l’annuncio della sua candidatura col Pd, non ha sottoscritto la tessera con i dem. Tra le curiosità, che forse hanno fatto ulteriormente drizzare le antenne della Commissione che dovrà ratificare i tesseramenti, anche i nomi di ultra 90enni e di un ex amministratore storico del centrodestra bacolese.