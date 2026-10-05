POZZUOLI/ «Sterpaglie tagliate e non rimosse da due settimane in via Reginelle»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, in via Reginelle ci sono delle sterpaglie che dopo essere tagliate non sono state mai rimosse. Parliamo di un intervento fatto da almeno due settimane. Ma la cosa assurda è che la presenza di questi resti di potatura provoca un restringimento della strada che mette nelle condizioni gli automobilisti ogni volta a scansare l’ostacolo che tra l’altro è sttao delimitato (credo dal comune) con un nastro bianco e rosso. Ma cosa aspettano a intervenire?» (Luca D.)