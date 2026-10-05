Bradisismo, monito del sindaco di Pozzuoli «Basta passerelle e speculazioni politiche. Andiamo tutti a Roma»

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha partecipato all’audizione in Consiglio Regionale, presso la Commissione Speciale “Emergenza Bradisismo, Risorse del Mare e Grandi Eventi”, durante la quale ha esposto ai consiglieri regionali tutte le criticità del territorio e le priorità d’intervento non più rinviabili. Insieme a lui erano presenti anche gli altri sindaci dei Campi Flegrei «A tutti i componenti della Commissione ho ribadito un concetto fondamentale: serve lavorare in maniera compatta. Per il bene dei nostri cittadini dobbiamo mettere da parte le bandiere di partito e le precondizioni ideologiche. Ora occorre fare esclusivamente ciò che serve alle nostre comunità. – ha detto Manzoni che ha lanciato un monito – Ho chiesto con forza di evitare inutili passerelle o speculazioni politiche, che servono solo a generare ulteriore confusione e smarrimento tra le persone. Ai consiglieri regionali ho rivolto una richiesta precisa: farsi portavoce di questa necessità all’interno dei propri partiti e con i colleghi in Parlamento a Roma, affinché la messa in sicurezza dei Campi Flegrei diventi realmente una priorità di rilevanza nazionale. I cittadini oggi hanno bisogno di una direzione chiara, di stabilità e di prospettive certe per il proprio futuro.