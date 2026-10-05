La Polizia di Pozzuoli ricorda Pierluigi Rotta, l’agente eroe ucciso a Trieste «Esempio per tutti noi»

POZZUOLI – La Polizia ricorda Pierluigi Rotta, l’agente ucciso sette anni fa nella Questura di Trieste insieme al collega Matteo Demenego. Questa mattina, alla presenza del vice questore del commissariato di Pozzuoli, Raffaele Esposito, unitamente a tutto il personale, è stata commemorata la scomparsa con una cerimonia andata in scena nella villa comunale dedicata proprio a Pierluigi Rotta. «Ci raccogliamo e dimostriamo il senso di famiglia e di appartenenza che la Polizia rappresenta per tutti noi. – ha detto il dirigente del commissariato Raffaele Esposito – Celebrazioni come queste vanno assolutamente onorate e la presenza di tutti noi oggi qui è un tangibile segnale. Questo giorno ci permette di ricordare Pierluigi non solo per quanto è successo, ma per cosa lui è stato per tutti noi. E di lui ogni giorno portiamo in ufficio un pezzetto di lui. Mi piace pensare che oggi lavorerebbe qui con noi e voi che lo avete conosciuto me lo regalate quotidianamente con gioia e affetto. Peccato non averlo accanto a me durante le battaglie che facciamo per aiutare le persone più deboli. Noi tutti dobbiamo onorarlo giorno per giorno attraverso i messaggi che lui ci ha lasciato: passione, dedizione e amore verso la gente.» Dopo la cerimonia in villa la commemorazione si è spostata al cimitero di Pozzuoli con la presenza del cappellano della polizia di stato di Napoli.