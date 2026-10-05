Accuse alla mensa scolastica di Pozzuoli «Bambini lasciati senza pasto»

POZZUOLI – «Oggi è partito il servizio di refezione scolastica nelle scuole del Comune di Pozzuoli. E purtroppo è partito nel peggiore dei modi. In diverse situazioni molti bambini non hanno ricevuto il pasto previsto e alcuni sono tornati a casa senza aver pranzato. Un fatto grave e inaccettabile.» È quanto denuncia Fulvio Ferrigno, segretario dell’associazione politica “Uniti per Pozzuoli” «Quando si parla di scuola e soprattutto dei nostri bambini, – aggiunge Ferrigno – non possono esserci improvvisazione, disorganizzazione o scarichi di responsabilità. L’Amministrazione comunale aveva il dovere di assicurarsi, prima dell’avvio del servizio, che tutto fosse organizzato e funzionante. Non è accettabile che a pagare le conseguenze di eventuali inefficienze siano i bambini e le loro famiglie. Chiediamo all’Amministrazione comunale di spiegare immediatamente cosa sia accaduto, di individuare le responsabilità e soprattutto di garantire che quanto successo oggi non si ripeta. La mensa scolastica non è un servizio qualsiasi. È un servizio essenziale. E sui bambini non sono ammessi errori».