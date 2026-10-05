Giro di vite contro la movida selvaggia: 133 persone identificate dalla Polizia a Largo Palazzine e Arco Felice

POZZUOLI – Giro di vite della Polizia contro la movida selvaggia a Largo Palazzine e ad Arco Felice. Nella serata di sabato, gli agenti del commissariato di Pozzuoli – con il supporto della Polizia Locale – hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato all’identificazione di 133 persone, di cui 22 con precedenti di polizia. Durante la serata sono state controllate anche 13 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione. Nel bilancio, infine, ci sono 39 veicoli controllati di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e due a fermo amministrativo, mentre sono 5 le violazioni del Codice della Strada contestate e due le carte di circolazione ritirate.