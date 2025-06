Taekwondo, la baby campionessa Emily R. Mangiapia onora il quarto scudetto del Napoli

POZZUOLI – Presso l’Accademia di taekwondo “Solaris” del Maestro Diego Funel coadiuvato dal Maestro Giancarlo Chiariello, si sono svolti gli esami per il passaggio di cintura, più di 25 atleti impegnati sul tatami. La Campionessa Emily’ Rosa Mangiapia 8 di anni, Oro Regionale 2024 per la Campania e bronzo Nazionale 2023, tifosissima del Napoli, ha deciso di personalizzare la sua nuova divisa “dobok” incidendo lo stemma della SSC Napoli, sopra la bandiera tricolore per onorare i Campioni d’Italia, superando brillantemente l’esame aggiudicandosi proprio la cintura blu, colore rappresentativo della sua squadra del cuore.