POZZUOLI/ Lotto fortunato a Licola Mare: vinti 10mila euro
POZZUOLI – Campania protagonista con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, in provincia di Napoli centrate tre vincite per un totale che sfiora i 30mila euro. A Pozzuoli – in via del Mare – un ambo, due ambi “Oro” e un terno “Oro” valgono un premio da 10.516 euro, mentre a Napoli, centrato un colpo da 10mila euro grazie ad un terno “Oro” in via dell’Epomeo; invece, a Giugliano in Campania realizzata una vincita da 9mila euro con un terno in via Innamorati. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro, per un totale di oltre 541,59 milioni di euro da inizio 2026.