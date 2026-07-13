Incendio a Pozzuoli, danneggiate dalle fiamme 200 auto

POZZUOLI – Sono ingenti i danni provocati dell’incendio che quest’oggi ha colpito la zona alta di Pozzuoli, da via Solfatara fino a via Antiniana ad Agnano. Terminate le operazioni di spegnimento ad opera dei vigili del fuoco che nei momenti critici hanno ricevuto il supporto anche dei carabinieri della stazione di Pozzuoli, è iniziata la conta dei danni. Secondo una prima stima le auto danneggiate dalle fiamme (anche in maniera lieve) sono circa 200, di cui una ventina circa sono andate distrutte. Particolarmente colpite due concessionaria: Wolkswagen e Volvo Penta. Durante l’incendio le fiamme hanno lambito anche la sede dell’emittente televisiva Canale 21.