Il Partito Democratico di Pozzuoli “sbattuto fuori” anche dal Coca-Cola Pizza Village: Pastore&C spostano il baricentro della maggioranza

POZZUOLI – La notizia non sta nelle belle parole sul Pizza Village appena terminato a Pozzuoli bensì in calce al nuovo comunicato a firma dei “Gruppi Consiliari di Maggioranza” da cui, ancora una volta, manca la firma del Partito Democratico. Segnale, se ce ne fosse ancora bisogno, che rimarca l’ormai profonda spaccatura all’interno della maggioranza Manzoni: da una parte ci sono Europa Verde, Italia Viva, Pozzuoli al Centro, Pozzuoli Libera-PSI e Davvero Pozzuoli, dall’altra il solo Partito Democratico che fino a ieri vantava di essere il partito leader della coalizione con i poteri di dettare anche la prossima candidatura a sindaco. Forza che ora sembra vacillare. Ennesimo segnale di una rottura che sposta il baricentro della maggioranza verso le cinque forze.

IL SOSTEGNO – “Manifestazioni come questa – hanno fatto sapere i cinque gruppi consiliari – rappresentano un’importante occasione di promozione per Pozzuoli, valorizzano il nostro territorio, sostengono il commercio locale e rafforzano l’immagine di una città viva, dinamica e capace di ospitare eventi di grande richiamo. Pozzuoli merita di essere conosciuta per la sua straordinaria storia, la sua bellezza e la capacità di guardare al futuro. Il successo del Pizza Village è un segnale positivo da cui continuare a partire. È la conferma della volontà di proseguire su questa strada, promuovendo iniziative capaci di valorizzare il territorio, sostenere il commercio locale e rendere Pozzuoli sempre più attrattiva e protagonista.”