Stop Circumflegrea, ore di caos sotto il sole e viaggiatori esasperati

POZZUOLI – Ore di attesa estenuante sotto il sole, totale assenza di informazioni e navette sostitutive fantasma. È la pesante denuncia che arriva dai pendolari della linea Circumflegrea, rimasti completamente appiedati a causa dell’interruzione della tratta tra Pianura e Quarto, dovuta a una frana nei pressi della stazione di Pisani. Una situazione di caos insostenibile che ha spinto molti cittadini, esasperati dall’isolamento, a minacciare l’intervento dei carabinieri. Tra la folla in attesa, si registrano pesanti disagi per diversi ragazzi che hanno perso esami universitari e colloqui di lavoro. Sul caso è intervenuto duramente il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto le segnalazioni e le immagini della protesta. “Quello a cui assistiamo sulla Circumflegrea è inaccettabile,” dichiara il deputato Borrelli. “Non è tollerabile che un’emergenza tecnica si trasformi nel totale abbandono degli utenti, lasciati per ore senza mezzi alternativi adeguati e senza alcuna assistenza. Questa gestione dei servizi sostitutivi fa acqua da tutte le parti e dimostra, ancora una volta, la fragilità cronica del nostro sistema di trasporto pubblico locale, dove il diritto alla mobilità viene sistematicamente calpestato.”