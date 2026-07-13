BACOLI/ Ex Liceo, la Capitaneria di Porto diffida il Comune: “Sospendere immediatamente i lavori”

BACOLI – Non trova pace il cantiere comunale dell’ex liceo di via Miseno. Dopo il blocco della Forestale sulla mancanza della Vinca che ha tenuto fermi i lavori per circa 4 mesi nell’inverno scorso, arriva un altro stop al cantiere dove dovrebbe nascere un circolo nautico sulle sponde del lago Miseno e, di fronte, al mare di Casevecchie. A bloccare i lavori, questa volta, è stata la Capitaneria di Porto di Baia, su sollecito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In una nota inviata al Comune lo scorso 30 giugno, la Guardia Costiera di Baia ha intimato “con effetti immediati a non proseguire i lavori in corso”.

LA DIFFIDA – Alla base della diffida da parte della Capitaneria di Porto c’è “la mancata effettuazione da parte del Comune del sopralluogo con gli enti preposti al Demanio, nei casi di abbattimento e costruzione, per accertare l’effettiva consistenza volumetrica del bene”. In sostanza la Guardia Costiera ha ammonito il comune dal proseguire i lavori perchè non ha rispettato la procedura dell’incameramento al demanio marittimo. Il 21 luglio prossimo si terrà una prima riunione tra Comune e Guardia costiera sul merito della controversia.