La denuncia: «Allievi dell’Aeronautica di Pozzuoli su taxi abusivi»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di Massimo Granieri, delegato U.T.I. (Unione Tassisti Italiani): «Egregio Direttore, Con la presente vogliamo segnalare alcuni fatti incresciosi che si stanno verificando all’esterno dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Risulterebbe che alcuni allievi prenotano regolarmente il servizio Taxi nelle loro uscite o permessi di licenze, salvo poi disdire all’ultimo momento ed utilizzare mezzi di trasporto abusivi. Questo loro comportamento oltre che far nascere tensioni e quasi scontri fisici tra tassisti legali ed abusivi, crea un danno d’immagine alla stessa gloriosa Accademia Aeronautica dove le stesse istituzioni dovrebbero promuovere la legalità ed invece si affidano ad illegali con targhe polacche magari anche privi di copertura assicurativa. Questa situazione è stata più volte denunciata anche al corpo di P.M di Pozzuoli ed ha portato alla confisca di alcune autovetture, confidiamo che i vertici dell’Accademia Aeronautica riportino all’ordine il comportamento scorretto di alcuni allievi ripristinando la legalità.»