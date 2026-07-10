POZZUOLI/ Poliziotte si tuffano in mare per aiutare una donna in difficoltà

POZZUOLI – Tre angeli in divisa che senza alcuna esitazione si sono tuffate in mare per soccorrere una donna in difficoltà. Sono le poliziotte del commissariato di Pozzuoli che nella giornata di ieri si sono rese protagoniste di un intervento di salvataggio sul lungomare di via Napoli. Le tre, impegnate in un servizio di controllo e prevenzione nell’area destinata al “Pozzuoli Pizza Village”, avevano notato poco prima la presenza di una donna di mezza età in acqua. Ad attirare l’attenzione, in particolare, era stato il modo in cui la donna si trovava in mare: vestita con lo sguardo perso nel vuoto. A quel punto, capito il pericolo, senza alcuna esitazione le poliziotte sono entrate in acqua riuscendo a mettere in sicurezza la donna che, in evidente stato di shock, è stata aiutata a raggiungere la riva. Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118 che le hanno prestato le cure del caso. Alle operazioni di salvataggio hanno assistito le tante persone che affollavano il lungomare le quali hanno applaudito alla scena.