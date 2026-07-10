POZZUOLI/ Al via il secondo semestre di “Pagine Libere”

POZZUOLI – Prende il via il secondo semestre del progetto “Pagine Libere: un viaggio tra libri e cultura”, con un nuovo calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori da luglio a dicembre 2026. Il Comune di Pozzuoli, vincitore del bando “Città che legge 2024”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) del Ministero della Cultura, prosegue infatti il percorso avviato nei mesi scorsi con una nuova programmazione culturale affidata all’Associazione Aporema ETS, che raccoglie il testimone delle attività realizzate nel primo semestre e propone la rassegna “La pagina che abita i luoghi”. Dopo gli incontri dedicati alla promozione della lettura, le presentazioni di libri, il progetto di bookcrossing con l’installazione delle cinque teche cittadine e le numerose iniziative che hanno coinvolto bambini, giovani e famiglie, “Pagine Libere” continua il suo percorso con nuovi appuntamenti che mettono al centro il dialogo tra libri, territorio, memoria e comunità. La rassegna nasce dall’idea di una biblioteca che supera i propri confini fisici e diventa uno spazio aperto alla città. Per sei mesi la Biblioteca civica «R. Artigliere» smette di essere un perimetro e diventa una soglia: i libri la varcano per farsi voce nei luoghi iconici di Pozzuoli, mani che costruiscono nei laboratori, sguardo che attraversa il patrimonio materiale e immateriale dei Campi Flegrei. E il territorio, a sua volta, rientra in biblioteca portando con sé autori, fotografie, riti, comunità.

LA KERMESSE – Ogni appuntamento è l’incontro tra una pagina e un luogo che la accoglie. “Con il secondo semestre di ‘Pagine Libere’ proseguiamo un percorso che sta dimostrando quanto la cultura possa diventare uno strumento di partecipazione e di crescita della comunità” – dichiara il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. “Grazie alla collaborazione con Aporema ETS, il progetto continuerà a valorizzare la nostra Biblioteca Civica e, allo stesso tempo, porterà libri, idee e occasioni di incontro in tutta la città. Pozzuoli custodisce un patrimonio straordinario, fatto di storia, tradizioni e persone: attraverso questa rassegna vogliamo continuare a raccontarlo e a renderlo protagonista, coinvolgendo cittadini di ogni età e promuovendo il piacere della lettura come strumento di conoscenza e condivisione.” “La cultura cresce quando riesce a creare relazioni e a mettere in dialogo persone, luoghi e storie” – aggiunge l’Assessora alla Cultura, Mariasole La Rana. “Con ‘La pagina che abita i luoghi’ vogliamo offrire ai cittadini occasioni di confronto e di scoperta, valorizzando il patrimonio culturale dei Campi Flegrei attraverso linguaggi contemporanei e momenti di partecipazione attiva. La biblioteca diventa così un luogo aperto, capace di uscire dai propri spazi e di incontrare la città.”

IL PROGRAMMA – Il primo appuntamento: Intangibile– Racconti di produzioni immateriali in Campania La rassegna si aprirà mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica “R. Artigliere”, con la presentazione di “Intangibile. Racconti di produzioni immateriali in Campania”. Giunto al traguardo del diciottesimo numero, Intangibile si è consolidato come un punto di riferimento nel panorama culturale regionale. L’e-magazine è frutto dell’ideazione e della curatela di Marco Izzolino e Maria Cristina Comite, de L’Arsenale di Napoli, laboratorio di ricerca dedicato alla ri-creazione della memoria culturale campana, in sinergia con Bruno Crimaldi, direttore di Alòs Edizioni. Il progetto nasce dalla necessità di offrire una visione “obliqua” e multidimensionale del patrimonio: Intangibile non si limita a catalogare, ma indaga le tracce invisibili che abitano il territorio, attivando una mappatura dinamica del vissuto. La rivista connette i sistemi del sapere istituzionale ai frammenti intangibili e dispersi della vita quotidiana — raccolte personali di oggetti, saperi che si fanno gesto rituale, tradizioni orali e memorie di comunità o di quartiere che, pur nella loro natura privata, si rivelano portatrici di un significato profondo per l’intera collettività — sottraendo questi elementi all’oblio e trasformandoli in tasselli di una narrazione collettiva viva e in costante mutamento. In diciotto numeri, il progetto ha dato voce agli esponenti delle comunità locali e agli esperti del territorio: ricercatori, artigiani e testimoni che custodiscono segreti, dinamiche e relazioni profonde. Questa fitta trama di legami sociali costituisce, di fatto, una forma fondamentale di patrimonio immateriale; la rivista, dunque, non si occupa soltanto di oggetti, ma del complesso sistema di relazioni che li genera e li mantiene vitali, leggendo la comunità come un organismo che produce cultura attraverso l’interazione costante tra i suoi attori. In coerenza con la vocazione esperienziale della ricerca, la presentazione non sarà una semplice esposizione editoriale, ma si trasformerà in uno spazio di relazione. L’incontro diventerà un invito per i presenti a riconoscere il patrimonio vivente “incarnato” in loro stessi: quel bagaglio di saperi, tradizioni e memorie che ciascuno ha ereditato dalle proprie famiglie e dalla comunità in cui è cresciuto, diventandone custode attivo. L’evento si inserisce nel più ampio impegno del Comune di Pozzuoli, in sinergia con il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e il Ministero della Cultura, per valorizzare il legame profondo tra letteratura, memoria e identità comunitaria.