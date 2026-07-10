POZZUOLI/ Documento di cinque forze di maggioranza, manca il PD «Il nostro supporto al sindaco è scontato»

POZZUOLI – I cinque gruppi consiliari sottoscrittori, appartenenti alla maggioranza che sostiene l’Amministrazione comunale, ritengono necessario chiarire la propria posizione nell’interesse della città. Confermiamo il pieno sostegno al Sindaco, alla Giunta e al Presidente del Consiglio comunale, con la volontà di proseguire il percorso amministrativo avviato e portare a compimento il programma di governo scelto dagli elettori.» E’ quanto fanno sapere Europa Verde, Italia Viva, Pozzuoli al Centro, Pozzuoli Libera-Avanti PSI e Davvero Pozzuoli con una nota a firma della coalizione di maggioranza da cui manca solo il Partito Democratico che – come anticipato questa mattina da Cronaca Flegrea – non ha firmato il documento per le ormai note frizioni con il gruppo consiliare di Gennaro Pastore che nelle ultime ore ha portato sulla scrivania ben tre bozze, tutte rigettate dai dem. PD che proprio durante l’ultimo consiglio comunale ha ribadito il proprio “supporto incondizionato” al sindaco Gigi Manzoni attraverso il vice capogruppo Leandro Genovese «In questi mesi – si legge – sono state assunte decisioni importanti per la comunità, che rivendichiamo con convinzione. Tra queste la definizione agevolata dei tributi a sostegno di cittadini e imprese in difficoltà e il piano di riorganizzazione del traffico di autobus e mezzi pesanti nell’area portuale. Tali provvedimenti sono stati discussi, approfonditi e condivisi nelle riunioni di maggioranza alla presenza dei gruppi che la compongono. Non sono iniziative di una singola forza politica, ma il risultato di un percorso amministrativo comune, che ha ricevuto positivi riscontri e apprezzamento da parte della cittadinanza.»

LE RICHIESTE – «Riteniamo – prosegue la nota a firma delle cinque forze politiche – che il confronto politico sia un valore, ma una maggioranza che governa deve fondarsi sul rispetto degli accordi assunti, sulla lealtà politica e sulla coerenza dei comportamenti. L’ultima seduta del Consiglio comunale ha evidenziato la necessità di un chiarimento sul metodo: una linea condivisa nelle sedi di maggioranza non ha trovato piena attuazione nei lavori d’Aula, rendendo necessario un confronto politico. La nostra iniziativa non nasce da logiche di contrapposizione, ma dalla volontà di garantire stabilità amministrativa, credibilità dell’azione di governo e continuità nel percorso intrapreso. I cinque gruppi consiliari sottoscrittori confermano il proprio impegno a lavorare nell’interesse della città, chiedendo responsabilità, rispetto degli impegni condivisi e collaborazione da parte di tutte le componenti della maggioranza.»