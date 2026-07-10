POZZUOLI/ «Basta ricatti» Il PD fa muro contro Pastore e dice no al documento pro assessore 

POZZUOLI – È altissima la tensione nella maggioranza Manzoni dopo l’ultimo consiglio comunale. Come avevamo anticipato due giorni fa, “Pozzuoli al Centro” aveva chiesto la sottoscrizione di un documento a sostegno della delibera anti bus al porto e di solidarietà all’assessore alla mobilità Vittorio Gloria. Pena, le dimissioni di quest’ultimo e l’uscita dalla maggioranza. Minaccia politica (l’ennesima) avanzata da Gennaro Pastore e Vitale Di Dio che insieme ad Angelo Guardascione compongono il gruppo che da tempo sta “tirando per la giacchetta” il sindaco.

IL NO DEL PD – Ma a fare rumore oggi è la reazione del Partito Democratico che si è fermamente opposto alla richiesta della triade. «Non firmiamo nessun documento per Gloria. Basta ricatti» è stata la dura reazione da parte di Genovese, Testa & C. che hanno fatto muro a difesa del sindaco e della maggioranza. A rendere ancora più grottesca la vicenda è che Pastore, Di Dio e Guardascione erano assenti dal consiglio comunale durante l’accesso discussione su Gloria che, paradossalmente, ha trovato il supporto (almeno in termini morali e di presenza fisica) proprio del PD.