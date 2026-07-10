Droga in borsa e in frigo: arrestata 64enne

VOMERO – Continuano i servizi tra le vie della movida del capoluogo partenopeo. Vomero, via Aniello Falcone, il cuore della movida vomerese. I carabinieri della compagnia Napoli Vomero insieme alla polizia municipale hanno effettuato controlli a tappeto. Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 67 persone identificate, 59 veicoli controllati e 47 contravvenzioni al codice della strada elevate. 3 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. A finire in manette anche una donna 64enne. La gazzella dei carabinieri percorre via Orsini, quartiere Arenella, quando in lontananza la 64enne cammina con 2 pesanti buste della spesa. I militati osservano la donna e nell’avvicinarsi percepiscono un forte odore di droga. La donna alla vista dei militari accelera il passo, allunga la falcata e cerca di far perdere le sue tracce. I militari la fermano. In una delle due buste, camuffata da una busta di colore giallo usate per la spedizione di pacchi, 536 grammi di marijuana. I carabinieri estendono la perquisizione anche nell’abitazione della 64enne. All’interno del frigo nascondeva 364 grammi di pasta di hashish. Arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.