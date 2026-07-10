Da Bacoli all’Università Suor Orsola: Certifica Srl forma i professionisti del futuro sull’Intelligenza Artificiale

BACOLI – Si è concluso oggi il ciclo di incontri estivi del Corso e regole tecniche sulla Privacy e Intelligenza Artificiale, promosso dal Centro di Eccellenza Jean Monnet ReCEPL4STAI dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, con un appuntamento dedicato all’esercitazione sulla ISO/IEC 42005:2025, norma internazionale che fornisce linee guida per la valutazione degli impatti dei sistemi di Intelligenza Artificiale. Il percorso formativo ha affrontato fin dalle prime lezioni anche i temi legati alla ISO/IEC 42001:2023, primo standard internazionale per i sistemi di gestione dell’Intelligenza Artificiale (Artificial Intelligence Management System – AIMS), approfondendo i principi di governance, gestione del rischio, controllo dei processi e approccio organizzativo necessario per uno sviluppo e un utilizzo responsabile dei sistemi di IA.

IL PERCORSO – All’interno del percorso formativo, Certifica Srl ha contribuito attivamente alle attività didattiche attraverso la docenza del Dott. Salvatore Scutiero, CEO della società, accompagnando studenti, laureandi e dottorandi in un percorso di approfondimento dedicato all’Intelligenza Artificiale, ai suoi ambiti di applicazione, ai rischi connessi al suo utilizzo e ai principali strumenti di governance, gestione del rischio e conformità normativa. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra mondo accademico e professionale, offrendo ai partecipanti un approccio concreto ai temi della standardizzazione internazionale, della protezione dei dati personali e della gestione responsabile dei sistemi di IA, con particolare attenzione agli standard ISO/IEC 42001 e ISO/IEC 42005, in un contesto normativo e tecnologico in continua evoluzione. La collaborazione tra Certifica Srl e l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa conferma l’impegno condiviso nella diffusione della cultura della qualità, della compliance e dell’innovazione responsabile, contribuendo alla formazione delle nuove figure professionali chiamate ad affrontare le sfide dell’Intelligenza Artificiale. Il percorso formativo proseguirà nel mese di settembre, con nuovi appuntamenti dedicati all’approfondimento degli aspetti tecnici, normativi e organizzativi dell’Intelligenza Artificiale, continuando a promuovere il dialogo tra ricerca, imprese e professionisti.