Gastronomia e intrattenimento: torna il Varcaturo Fest

VARCATURO – Si terrà sabato 18 luglio, dalle 20 alle 24, il Varcadoro Fest 2026, manifestazione in programma presso il lido Varcadoro, a Marina di Varcaturo. L’ingresso sarà gratuito. L’iniziativa prevede un programma che unisce proposte gastronomiche, musica e attività di intrattenimento rivolte a un pubblico di tutte le età. Nel corso della serata saranno allestite aree dedicate alla ristorazione, con preparazioni realizzate al momento, tra cui pizza a portafoglio cotta nel forno a legna, cuoppo di frittura, hot dog, gnocchetti con cozze e pomodorini e altre specialità. Ogni portata sarà proposta al costo di 7 euro; è inoltre prevista una formula in prevendita che consentirà l’acquisto di cinque specialità al prezzo complessivo di 30 euro.

L’EVENTO – Il programma comprende anche un’area con gonfiabili e attrazioni per bambini, spettacoli e un DJ set con una selezione musicale che spazierà dagli anni Ottanta ai brani contemporanei. L’evento, organizzato dal Varcadoro, si inserisce nel calendario delle iniziative estive promosse sul litorale di Varcaturo e punta a offrire un’occasione di aggregazione attraverso attività ricreative e proposte gastronomiche. L’appuntamento è in Via Orsa Maggiore, a Marina di Varcaturo.