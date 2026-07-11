POZZUOLI/ Italia Viva bacchetta Enrico Russo “Posizione su Manzoni non concordata con i vertici”

POZZUOLI – «In riferimento al comunicato del coordinamento cittadino di Italia viva Pozzuoli, Enrico Russo, si precisa che la posizione assunta non é stata concordata con la segreteria provinciale né a diverso livello con gli organi di partito. Al riguardo si chiarisce che sono in corso interlocuzioni interne rispetto alla posizione del partito nei confronti dell’amministrazione Manzoni.» È quanto fa sapere il coordinamento provinciale di Italia Viva che prende le distanze dal documento a firma delle 5 forze di maggioranza sul sostegno all’attuale amministrazione comunale, sottoscritto anche da Enrico Russo che dopo 24 ore viene richiamato dai vertici con una “tirata d’orecchie” pubblica.
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Luglio 10, 2026