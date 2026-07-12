Bimbo escluso dalla gita, la preside difende gli insegnanti «La loro professionalità è da sempre riconosciuta»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dalla dirigente scolastica del plesso Elsa Morante dell’IC2 De Amicis-Diaz di Monterusciello, Giovanna B. Costigliola, in merito alla vicenda del bambino escluso dalla gita che ha fatto scattare un’indagine da parte della Procura di Napoli. «Gentile direttore, non entro nel merito di vicende di cui si stanno occupando gli organi competenti. Posso solo attestare l’indiscussa professionalità del corpo docente a tempo indeterminato del plesso Morante della nostra scuola che quotidianamente ha lavorato e lavora con passione e dedizione per il successo formativo dei nostri piccoli allievi. Tale professionalità è da sempre riconosciuta anche dalle tante famiglie che accogliamo ogni anno e che pertanto non può e non deve essere scalfita da pesanti insinuazioni pubblicate ieri sul vostro giornale.»