Nora Puntillo, il ricordo di Manfredi «Grande perdita per il giornalismo»

NAPOLI – «Con la scomparsa di Nora Puntillo, il giornalismo perde un’eccellente professionista che ha vissuto con grande passione ideale la sua professione e l’ha messa al servizio soprattutto della politica, del giornalismo di inchiesta e di impegno civile, particolarmente per l’ambiente e per il territorio, per la Campania e per il Mezzogiorno. Nelle redazioni de L’Unità, di Paese Sera, del Roma, ha svolto la professione giornalistica con amore e con generosità, formando tanti giovani giornalisti a cominciare dal figlio, Paolo Grassi, brillante giornalista, oggi responsabile dell’edizione campana del Corriere del Mezzogiorno, al quale esprimo le sentite condoglianze a nome dell’intero Consiglio Regionale della Campania». E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.