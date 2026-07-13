Oltre centomila persone a Pozzuoli: il Coca Cola Pizza Village è stato un successo

POZZUOLI – Un successo di pubblico e gradimento. Il giorno dopo non può che essere positivo il bilancio del primo “Pozzuoli Pizza Village” che per sei giorni ha ospitato le 22 migliori pizzerie sul lungomare “Sandro Pertini”. Durante la kermesse si sono alternati più di 50 artisti sul palco, tra cui Fred De Palma, Noemi, Andrea Sannino, Walter Ricci, Ste, Settembre e Franco Ricciardi. Una settimana di pizze, musica, confronti, dibattiti e tramonti sul meraviglioso lungomare di Pozzuoli, che ha fatto registrare numeri record per l’edizione che ha riportato la regina della tavola in riva al mare. «E si pensa già al 2027», come evidenzia Claudio Sebillo, CEO con Alessandro Marinacci dell’evento.

LA SODDISFAZIONE – «Il Coca-Cola Pizza Village si chiude con un successo straordinario, lasciandoci immagini che resteranno impresse a lungo: il nostro Lungomare Pertini gremito ogni sera, migliaia di persone provenienti da tutta la Campania e da tante altre regioni, una città viva, sicura e capace di accogliere un evento di livello nazionale. – fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – Il successo del Coca-Cola Pizza Village conferma una certezza: Pozzuoli è pronta a ospitare i grandi eventi. Continueremo a lavorare per portare nella nostra città appuntamenti sempre più importanti, perché ogni evento rappresenta un’opportunità di crescita, valorizza il territorio, sostiene le attività commerciali e rafforza l’immagine di Pozzuoli in tutta Italia.»