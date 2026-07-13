Il pontone nel porto di Pozzuoli entrerà in funzione mercoledì 15 luglio

POZZUOLI – Ancora due giorni di attesa e il pontone galleggiante nel porto di Pozzuoli sarà utilizzabile. La data prevista è mercoledì 15 luglio, dopo che nei giorni scorsi sono state eseguite alcune prove di stress con il passaggio anche di autoarticolati, che hanno dato tutte esito positivo. E’ quanto emerso dalla riunione del tavolo di monitoraggio tenuta oggi in Prefettura e convocata dal prefetto Michele di Bari. L’installazione del pontone è stata decisa a seguito dell’innalzamento del suolo per l’attività bradisismica che ha reso difficili le attività di imbarco e sbarco dei mezzi dai traghetti diretti verso le isole di Procida e Ischia. I lavori erano stati sospesi il 25 marzo scorso dopo il grave incidente nel quale era rimasto coinvolto un operaio.

IL VERTICE – Alla riunione di oggi hanno partecipato il Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, Fulvio Soccodato, il direttore generale per il Trasporto marittimo della Regione Campania, Giuseppe Carannante, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni e il comandante della Capitaneria di Pozzuoli, Agostino Galati. Il rappresentante della Regione ha riferito che la ditta incaricata dei lavori ultimerà l’installazione della segnaletica e alcuni interventi per l’illuminazione del pontone e che, nella giornata di lunedì, verrà trasmessa alla Capitaneria di porto tutta la documentazione necessaria per la validazione e la successiva messa in esercizio, in data 15 luglio. La nave Medmar Maria Buono, per la particolarità dei portelloni di accesso, continuerà ad utilizzare, al momento, per le attività di trasporto, la banchina Emporio e non il pontile galleggiante, ma saranno eseguite ulteriori prove per valutare la possibilità di attracco al pontile anche per questo mezzo navale. Il prefetto ha espresso la propria soddisfazione per i positivi risultati raggiunti dal tavolo grazie alla sinergia tra tutti i soggetti interessati. Lo stesso prefetto ha ringraziato tutti i componenti del tavolo di lavoro e ha espresso un particolare apprezzamento all’autorità giudiziaria per la sensibilità istituzionale dimostrata nell’adozione del provvedimento di dissequestro del manufatto, contemperando il rispetto della legalità con l’urgente realizzazione di un’opera che salvaguarda la sicurezza del territorio e della collettività.