Incendio a Pozzuoli, chiusa via Antiniana

POZZUOLI – A causa di un incendio sviluppatosi nella zona dell’Accademia Aeronautica, è stata disposta la chiusura di via Antiniana per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento e tutela della pubblica incolumità. Fin dai primi minuti sono al lavoro la Polizia Municipale, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, impegnati senza sosta per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni sono rese particolarmente complesse dal forte vento, che alimenta le fiamme, e dalla presenza di una fitta vegetazione e di numerosi alberi nella zona interessata.