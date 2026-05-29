POZZUOLI/ Sciopero alla RSA di Toiano: con i lavoratori anche il deputato Antonio Caso

POZZUOLI – Protesta questa mattina da parte dei circa quaranta lavoratori della RSA di Toiano, che hanno dato vita a un sit-in davanti alla struttura di via Diocleziano per protestare contro la gestione della Società Cooperativa Innotec e il mancato pagamento degli stipendi di aprile e maggio. Sostenuti dal sindacato CGIL, i lavoratori hanno trovato dalla loro parte anche il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso che partecipato alla manifestazione pacifica. Bandiere e slogan hanno accompagnato la mattinata all’esterno della struttura che per anni – sotto la gestione del Centro Serapide di Pozzuoli – è stata un fiore all’occhiello nel settore dell’assistenza agli anziani.