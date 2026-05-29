POZZUOLI/ Nasce RECTA, movimento di giovani professionisti e la “vecchia” politica passa subito all’attacco

POZZUOLI – Si è alzato di prima mattina e ha randellato i volenterosi protagonisti di RECTA, gruppo di imprenditori e professionisti di Pozzuoli che, evidentemente, al puntualissimo consigliere comunale (ora, all’opposizione di Manzoni) Riccardo Volpe non devono andare a genio. Il motivo? Forse sarà rimasto impressionato dal fatto che tutti facciano un lavoro finalizzato a loro stessi? E che non hanno bisogno della politica, dei gettoni e dei rimborsi per arrivare a fine mese? (sia chiaro, proprio come non ne hanno bisogno il consigliere Volpe e i suoi colleghi). O forse sarà stato mosso da qualche video di Lavardera o illuminato dalla lite d’archivio di Borrelli con Napolitano store? Fatto sta che è entrato a piedi uniti sui malcapitati giovani di RECTA i quali pagano lo scotto di non avere ancora un programma.

L’AFFONDO – Ma è proprio sulla parola “programma” che vorremmo concentrarci: e, nella fattispecie, sul programma di Volpe nato quattro anni fa in contrapposizione a Manzoni per poi fondersi con Manzoni prima di diventare, dopo sei mesi e una giornata trascorsa nella sede della sua associazione nel tentativo di sciogliere il consiglio comunale, nuovamente un programma da opposizione. Poi domani (o anche stasera) chissà. Un consiglio quindi a Salvatore Maddaluno e ai trenta volenterosi di RECTA: alla prossima riunione, qualche giorno prima, chiedete appuntamento a Volpe per ottenere dall’alto della sua cattedra qualche insegnamento su come andare avanti, su cosa dire e sul programma. Un altro suggerimento: non chiedete appuntamento di mattina perché ci sono i lavori al Comune di Pozzuoli. Dove Volpe, con il suo programma e la sua attività all opposizione e forte di un consenso da 374 voti, è impegnatissimo.

Il cecchino.