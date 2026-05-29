Addio a don George, parroco della Diocesi di Pozzuoli

POZZUOLI – «Ieri sera ci ha lasciato don George Solatorio, originario delle Isole Filippine, sacerdote della diocesi di Pozzuoli. Vogliamo pregare per lui e affidare la sua anima benedetta al Signore della Vita e della Misericordia. I funerali, presieduti dal nostro Vescovo, si terranno sabato 30 maggio alle ore 12 nella chiesa di San Michele Arcangelo al Rione Toiano di Pozzuoli» È il messaggio di cordoglio indirizzato dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie dopo la notizia della scomparsa del parroco, impegnato da anni nella città di Pozzuoli.