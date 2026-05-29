Colonne sonore: a Pozzuoli va in scena la musica d’autore

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli e la Città Metropolitana di Napoli presentano Colonne Sonore, rassegna musicale in tre serate al Macellum di Pozzuoli – Tempio di Serapide, monumento simbolo della città. Per tre serate il sito archeologico accoglierà concerti pensati in dialogo con l’architettura e la memoria storica del luogo. Le antiche colonne del Macellum diventeranno la scenografia naturale di un percorso musicale tra colonne sonore, canzone d’autore e tradizione mediterranea. “Il Macellum di Pozzuoli – Tempio di Serapide rappresenta uno dei luoghi più identitari e simbolici della nostra città. Con Colonne Sonore abbiamo voluto aprire questo straordinario spazio alla musica e alla partecipazione pubblica, costruendo un dialogo tra patrimonio archeologico e linguaggi contemporanei – dichiara il Sindaco di Pozzuoli – Queste tre serate restituiscono al sito una nuova dimensione di incontro e condivisione, attraverso artisti e progetti musicali capaci di parlare a pubblici diversi, nel segno della qualità culturale e della valorizzazione del nostro patrimonio storico. Pozzuoli continua così il suo percorso di investimento nella cultura come esperienza viva e profondamente legata all’identità del territorio”.

IL PROGRAMMA – Il primo appuntamento della rassegna vedrà protagonista il 5 giugno la Nuova Orchestra Scarlatti con un programma dedicato alle grandi musiche da film del cinema italiano e internazionale, in un percorso che attraversa alcune delle colonne sonore più celebri del Novecento. Da Ennio Morricone a Nino Rota, da John Williams a Nicola Piovani, il concerto restituisce alla musica la sua forza evocativa e narrativa, riportando al centro temi entrati nell’immaginario collettivo attraverso il cinema. In programma pagine tratte da C’era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso, Schindler’s List, Il Postino, Mission, La vita è bella e Benvenuti al Sud, insieme a musiche di Giuseppe Verdi, Dmitri Shostakovich e Wolfgang Amadeus Mozart, in un programma che alterna intensità lirica, memoria cinematografica e repertorio classico. Il 12 giugno, secondo appuntamento della rassegna, ospiterà “Carosonamente”, concerto dedicato a Renato Carosone, figura centrale della musica napoletana del Novecento e artista capace di fondere swing, jazz e tradizione partenopea in una scrittura ironica, teatrale e ancora sorprendentemente contemporanea. Peppe Servillo e il Solis String Quartet costruiscono uno spettacolo che alterna musica e racconto, leggerezza e malinconia, attraversando alcuni dei brani più celebri del repertorio di Carosone: da Tu vuò fa’ l’americano a ’O sarracino, da Torero a Pigliate ’na pastiglia, fino a pagine più intime come Giacca rossa ’e russetto e T’aspetto ’e nove. Attraverso arrangiamenti originali e una forte dimensione teatrale, il concerto restituisce il ritratto di una Napoli aperta alle influenze internazionali, sospesa tra eleganza musicale, ironia e memoria popolare. Infine il 19 giugno il terzo appuntamento della rassegna vedrà protagonista Marco Zurzolo con “I napoletani non sono romantici…”, progetto musicale dedicato a Napoli, ai suoi linguaggi sonori e alla sua identità culturale. Attraverso una scrittura che intreccia jazz, canzone napoletana e sonorità mediterranee, il concerto costruisce un racconto musicale in cui convivono tradizione e contemporaneità, improvvisazione e memoria popolare. La musica attraversa atmosfere intime e dimensioni più popolari, restituendo i contrasti, l’energia e la ricchezza culturale della città attraverso un linguaggio musicale aperto e riconoscibile. Il progetto propone un viaggio sonoro costruito attorno al concetto di song, alternando composizioni originali, momenti di improvvisazione e richiami alla tradizione musicale partenopea, in un percorso che mette in relazione jazz, scrittura contemporanea e repertorio mediterraneo.