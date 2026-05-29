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Il porto di Baia si rifà il look: stanziati 800mila euro

Il porto di Baia si rifà il look: stanziati 800mila euro
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato29 Maggio 2026

BACOLI – La Regione Campania stanzia 800mila euro per il porto di Baia, soldi che serviranno per opere di manutenzione straordinaria. È quanto ha fatto sapere in serata il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione “Il nostro porto si appresta ad essere sempre più non solo luogo per ormeggio o noleggio barche. Non solo per pescatori. – spiega Della Ragione – Ma anche per diving turistici, per il trasporto via mare verso e da Napoli. E da e verso Ischia e Procida. Un hub centrale nel golfo della Campi Flegrei. E di Napoli. È la nostra porta privilegiata sul Parco Archeologico Sommerso di Baia. È la nostra più grande piazza sul mare per eventi, sagre, concerti. Una piazza bellissima. Ringrazio il vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo. Ringrazio l’assessora ai Lavori Pubblici, Olga Schiano lo Moriello.”

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