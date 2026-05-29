Pontone al porto di Pozzuoli «Fine lavori entro metà giugno»

POZZUOLI – Si è tenuta nella mattinata odierna, presso la Sala operativa di Protezione civile del Palazzo di Governo, una riunione convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per un aggiornamento sulle problematiche infrastrutturali del Porto di Pozzuoli, connesse al fenomeno del bradisismo ed ai lavori inerenti all’installazione del pontone galleggiante, sospesi a seguito del grave incidente occorso a un lavoratore lo scorso 25 marzo. All’incontro hanno preso parte la Direzione infrastrutture e trasporti della regione Campania, i Sindaci di Pozzuoli, Procida e Serrara Fontana, un rappresentante del Comune di Lacco Ameno, il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzuoli e le Forze dell’Ordine. Nel corso della riunione, la Regione Campania ha riferito che entro la metà di giugno saranno completati i lavori di messa in sicurezza del pontone, che consentiranno il dissequestro definitivo da parte dell’Autorità Giudiziaria ed il completamento dell’opera entro la fine di giugno. L’opera consentirà di agevolare le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e veicoli dai natanti che assicurano i collegamenti con le isole per l’imminente stagione estiva.