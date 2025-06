Parcheggi a Bacoli, attesa per il ricorso al TAR

BACOLI – È atteso per le prossime ore il provvedimento da parte del Tar in merito alla richiesta per la riapertura dei parcheggi di Miseno e Miliscola, chiusi dopo l’approvazione del PUC. L’udienza si è tenuta nella mattinata di mercoledì dinanzi al Tar della Campania. «Ci auguriamo vivamente che il Giudice Amministrativo si pronunci con un’ordinanza cautelare che possa riaprire i parcheggi. – fa sapere l’avvocato Gaetano Giordano, Presidente delle Associazioni Federbalneari Campania e Alba Flegrea – Solo così potremo dare una boccata d’ossigeno al nostro territorio e permettere al turismo di ripartire, salvando quel che resta di questa disastrosa stagione».