Apre a Pozzuoli “Adhoc Cash & Carry”: prende il posto di Metro e assume i suoi ex lavoratori

POZZUOLI – Taglio del nastro per “Adhoc Cash & Carry”, azienda che ha preso il posto di Metro Italia. La nuova filiale ha aperto questa mattina per la prima volta al pubblico, dopo mesi di lavori per riadattare l’edificio di via Campana che per oltre venti anni ha ospitato la multinazionale. Adhoc nasce da una partnership tra Metro e Multicedi, azienda del casertano impegnata nella grande distribuzione organizzata nel centro-sud Italia che il 1 maggio scorso ha acquisito un ramo d’azienda proprio di Metro Pozzuoli assorbendo 33 lavoratori.

IL RILANCIO – Nell’ambito dell’accordo, Multicedi ha acquisito il punto vendita Metro di Pozzuoli attraverso la controllata Multicec, assicurando continuità occupazionale e stabilità per 33 dipendenti su 65, impiegati nella filiale di via Campana, a Pozzuoli. I restanti 32, infatti, lo scorso 30 aprile accettarono altre proposte quali i trasferimenti nelle filiali di Lucca, Castellanza e Salerno e buonuscite comprese tra 35mila e 55mila euro (in base all’età anagrafica) a seguito di negoziazioni con l’azienda che aveva messo a disposizione dei fondi.

L’ACCORDO – Multicedi e Metro hanno danno vita a un accordo che segna un nuovo modello di collaborazione nel settore per il mondo Ho.Re.Ca. acronimo di Hotellerie, Restaurant e Cafè. Nella fattispecie, si tratta del canale di distribuzione di prodotti destinato a un vasto e variegato settore commerciale che comprende le attività legate all’ospitalità alberghiera, alla ristorazione e al servizio bar. Le due aziende puntano ad allargare la rete di forniture in Campania e Molise destinate ai professionisti della ristorazione attraverso la vendita dei prodotti a marchio METRO – Metro Chef, Metro Professional, Rioba e Aro – all’interno della rete “Adhoc” Cash and Carry di Multicedi nelle due regioni. In particolare, la nuova formula commerciale prevede la vendita di oltre 1.800 prodotti dalla multinazionale tedesca che andranno ad arricchire l’offerta destinata ai clienti Ho.Re.Ca.