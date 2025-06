Giovane sparito da Monte di Procida: visto per l’ultima volta fuori al Maradona per il concerto di Vasco Rossi

MONTE DI PROCIDA – Da 24 ore non si hanno più notizie di Antonio Noviello, scomparso da ieri sera, martedì 17 giugno, da Monte di Procida. Il giovane è stato visto l’ultima all’esterno dello stadio “Maradona” di Fuorigrotta, dove era in corso il concerto di Vasco Rossi. Al momento della scomparsa indossava pantaloncini neri, una maglia bianca con stemma della Champions e calzini lunghi neri fino al ginocchio. Dopo la denuncia di scomparsa, i familiari hanno lanciato un appello attraverso i social: “Antonio non rientra a casa da ieri sera, l’ultima volta che abbiamo avuto notizie di lui si trovava fuori lo Stadio Diego Armando Maradona durante il concerto di Vasco Rossi. Indossava una maglietta bianca con stemma della Champions, pantaloncini neri della Nike e Calzini alti neri. Vi prego aiutateci a ritrovarlo!!!”