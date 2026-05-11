Controlli della Polizia a Pozzuoli: denunciati parcheggiatori abusivi sul porto e a via Napoli

POZZUOLI – Controlli serrati su tutto il territorio nel week-end a Pozzuoli. In strada i poliziotti del commissariato di Pozzuoli e gli agenti della Polizia Locale hanno identificato 107 persone (di cui 26 con precedenti di polizia) e controllato 50 veicoli. Le attività hanno portato al deferimento in stato di libertà un cittadino puteolano I.M. di 53 anni, sorpreso alla guida di un’auto rubata e probabilmente sotto effetti di sostanze stupefacenti. Denunciato solo per ricettazione in attesa degli esiti degli esami tossicologici. Nel centro storico di Pozzuoli invece sono stati denunciati a piede libero due parcheggiatori abusivi inottemperanti al DACUR del Questore di Napoli: si tratta di D.A., 46enne di Marano, fermato sul porto di Pozzuoli; e di D.F.S, fermato in un’area di sosta a strisce blu nella zona di Via Napoli.