“Behind the Skin. Dietro la Pelle” a Pozzuoli il dialogo tra arte, innovazione e cultura della pelle

POZZUOLI – Dopo l’apertura della mostra Concia ad Arte a cura di Gerardo A. Russo, inaugurata lo scorso 26 marzo presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti di Pozzuoli, la Fondazione De Chiara De Maio prosegue il proprio percorso di ricerca dedicato al dialogo tra arte contemporanea, materia e innovazione con un nuovo appuntamento dal titolo “Behind the Skin. Dietro la Pelle”. L’iniziativa si inserisce all’interno del programma culturale di arte contemporanea COLORI 4, a cura di Valerio Falcone, promosso dalla Fondazione De Chiara De Maio con l’obiettivo di sviluppare una riflessione aperta sui linguaggi contemporanei e sul rapporto tra arte, territorio, ricerca e identità produttiva. Behind the Skin. Dietro la Pelle rappresenta uno spin off della mostra Save the Planet e si collega idealmente anche al percorso avviato con il progetto espositivo Concia ad Arte, nato dalla volontà di raccontare la pelle non soltanto come materiale produttivo, ma come superficie narrativa, memoria culturale e spazio di sperimentazione artistica.

L’EVENTO – Un percorso che la Fondazione porta avanti da anni attraverso mostre, attività culturali e progetti di valorizzazione dedicati al dialogo tra tradizione manifatturiera e nuove tecnologie. L’evento del 12 maggio sarà presentato nell’ambito dell’inaugurazione della mostra “La natura del resto” di Valeria Apicella, progetto a cura dell’associazione culturale Residenza 3.14/puntozerovaleriaapicella, realizzato in collaborazione con la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti. L’incontro intende mettere in relazione differenti sensibilità artistiche e progettuali accomunate da una riflessione sulla materia, sulla trasformazione e sul rapporto tra memoria e contemporaneità, rafforzando ulteriormente il dialogo tra cultura artistica, ricerca e mondo della pelle. In occasione del nuovo appuntamento, il percorso espositivo sarà arricchito dalla nuova opera ‘Behind the Skin. Dietro la Pelle’ e sarà possibile visitare la mostra presso la Stazione Sperimentale fino al mese di settembre 2026. Negli ultimi anni la Fondazione De Chiara De Maio si è distinta per un intenso programma di attività dedicate al dialogo tra arte antica e contemporanea, alla valorizzazione dell’identità del territorio e alla promozione della cultura come strumento di ricerca, crescita sociale e connessione tra differenti linguaggi del presente, sviluppando inoltre numerose collaborazioni con il mondo universitario, istituzioni culturali e realtà legate alla cultura della pelle e del saper fare manifatturiero.