Ruba una e-bike per festeggiare il suo compleanno: 65enne fermato dai carabinieri

ISCHIA – Servizio straordinario di controllo del territorio per i carabinieri della compagnia di Ischia. Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 69 persone identificate, 21 veicoli controllati e 4 imbarcazioni ispezionate. 2 le persone denunciate. Un 65enne, incensurato, che nel giorno del suo compleanno è stato deferito per furto aggravato. I carabinieri dopo aver ricevuto la segnalazione per un furto di una e-bike hanno visionato le telecamere di videosorveglianza della zona individuando nel 65enne l’autore del reato. Stesso destino per un 43enne incensurato. Deferito perché aveva rubato un portafoglio in un distributore di Procida. Nel bilancio anche un arresto. A finire in manette è un 25enne che controllato nel porto di Ischia è stato trovato in possesso di 5,5, grammi di cocaina nascosti nel fondo di un pacchetto di sigarette. Arrestato, portato in carcere è ora in attesa di giudizio.