Paura a Quarto, donna soffocata da un pezzo di carne: salvata dal 118

QUARTO – Attimi di paura questo pomeriggio a Quarto dove una donna di 45 anni è rimasta soffocata da un pezzo di carne mentre era a pranzo con la famiglia. A salvarle la vita sono stati i sanitari del 118, giunti sul posto a bordo di un’automedica e di un’ambulanza. Secondo quanto ricostruito un boccone di carne le sarebbe andato di traverso ostruendole le vie aree. L’episodio è avvenuto in Corso Italia, all’interno di un’abitazione. La donna è stata sottoposta dai sanitari a un lungo massaggio cardiaco e a una manovra di disostruzione. Poi la corsa all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione.