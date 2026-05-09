Pozzuoli si stringe attorno al piccolo Francesco Pio: cena di beneficenza alla Darsena, raccolti 3mila euro – LE FOTO

POZZUOLI – La Darsena di Pozzuoli per una sera è diventato un luogo di condivisione, amore e solidarietà. È successo ieri, dove è andata in scena una cena solidale a sostegno del piccolo Francesco Pio, il bimbo di sei anni affetto da una leucomalacia cistica periventricolare bilaterale. Si tratta di una paralisi cerebrale infantile che non gli ha mai permesso di camminare, mangiare, parlare e masticare. Per lui da tempo è partita una raccolta fondi per consentire ai suoi genitori di acquistare un’auto con pedana per facilitare gli spostamenti verso gli ospedali e le cliniche dove, fin dalla nascita, viene sottoposto a continue terapie. E ieri la città di Pozzuoli, o meglio la società civile, ha risposto “presente” all’invito arrivato dalla Darsena dove Salvatore Buonanno e Fabrizio Vezzi di “Abbascio u mare” hanno organizzato una cena che ha permesso di raccogliere 3mila euro donati interamente alla famiglia del piccolo Francesco Pio.

LE EMOZIONI – «È successo davvero. Abbiamo trasformato la darsena di Pozzuoli in un luogo di comunità, condivisione e amore. Molto più di una semplice cena solidale per il piccolo Francesco Pio: una serata che ha unito persone, attività e un intero territorio attorno ad una causa importante. E farlo allo scoccare della mezzanotte del 9 maggio, nel 12° anniversario di Abbascio u Mare e nei 730 anni della città di Pozzuoli, ha reso tutto ancora più speciale. – hanno raccontato gli organizzatori – L’evento è stato un successo e abbiamo raccolto circa 3.000 euro che saranno destinati a sostenere Francesco Pio e la sua famiglia. Grazie a tutti voi che avete partecipato. Il grazie più grande va allo staff di Abbascio u Mare, che ha lavorato senza sosta per giorni. Un grazie speciale a Cronaca Flegrea, parte fondamentale dell’organizzazione. Grazie ad Antonio Isabettini per la presenza e le parole sulla storia di Pozzuoli. E grazie a tutte le attività, partner e fornitori: Vinicola Agri Flegrea, Drinks & Food F.lli Di Meo, Pescheria Oberdan di Rosario Grieco, Birrificio Artigianale Napoletano, Ittica di Ciro Romano, Dema Professional Srl, Tonino Ascione, Geometra Andrea Carandente, Comune di Pozzuoli, MaxPowerService, Magaze, Ristorante Il Faro, Skyline Mediterraneo, Il Gozzetto, La Caldera e Liquid House. Quando una città si unisce, succedono cose belle».

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