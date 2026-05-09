BACOLI/ Tappa del Beach Sprint di canottaggio al lido della Marina Militare – LE FOTO

BACOLI – Si sta tenendo, a Miseno, la terza tappa del Trofeo Filippi Beach Sprint di canottaggio, nuova disciplina acquatica che esordirà alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. L’evento rientra nel palinsesto di Napoli capitale europea dello sport 2026 e si terrà a Bacoli fino a domani 10 maggio nelle acque antistanti lo stabilimento balneare della Marina Militare. Si confronteranno 376 atleti e atlete in acqua su 308 equipaggi in arrivo da venti nazioni, tra cui Usa, Cine e Arabia Saudita. “Partendo dal mare, diamo impulso allo sport. Anche attraverso lo sport vogliamo che aumentino i flussi turistici nel nostro territorio, in un tempo difficile nonostante il bradisismo, che potrebbe determinare la fuga ed invece, grazie al nostro impegno, sta portando a una nuova valorizzazione”, – ha affermato Josi Della Ragione, che ha espresso apprezzamento nei confronti della Marina Militare – “per aver messo a disposizione le proprie strutture per ospitare un evento di tale portata. Ne siamo felici, perché storicamente c’è sempre stata sinergia tra gli enti”. Parole al miele del primo cittadino bacolese verso la Marina Militare, segno, forse, di una ritrovata sintonia con i militari dopo la diatriba sulle spiagge libere.

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