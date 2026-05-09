POZZUOLI/ Lavori lumaca in via Marconi, l’assessore Andreozzi chiama la SIP (che ha chiuso nel 1994)

POZZUOLI – Tiene banco la polemica sui lavori lumaca in via Marconi. Dopo lo sfogo del titolare del bar-pizzeria Rione Terra, Massimo Avallone, arrivano le parole dell’assessore ai lavori pubblici del comune di Pozzuoli, Gennaro Andreozzi. Parole che hanno lasciato basiti un pò tutti, divulgate attraverso una trasmissione di propaganda politica gestita dal partito Europa Verde condotta proprio da Andreozzi insieme al consigliere Migliucci. Ebbene, in merito alle difficoltà relative agli interventi, l’assessore ha pronunciato frasi surreali e distaccate dalla realtà, chiamando in causa addirittura la SIP (Società Italiana per l’Esercizio delle Telecomunicazioni) che ha concluso le sue attività nel 1994. «In via Marconi ci stiamo dando da fare, ci stiamo dando dentro e i ritardi sono dovuti alla messa in quota di determinati servizi e che abbiamo recuperato chiamando l’Enel, chiamando Fibra, chiamando la SIP, l’acquedotto e così via» ha detto Andreozzi tra l’imbarazzo generale. Il video della sua “performance” televisiva in poche ore ha fatto il giro della rete, rimbalzando su Facebook e nelle chat di WhatsApp.