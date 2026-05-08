Ucciso in un hotel a Licola mare: 50enne arrestato dopo 9 anni

LICOLA – I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato e portato in carcere un uomo di anni 52, gravemente indiziato per l’omicidio, aggravato dalla premeditazione, di Michele Lorenzetti, originario di Soccavo, venne ucciso a colpi d’arma da fuoco nei pressi di un noto albergo della zona, “Complesso delle Rose”, in via Licola Mare. L’uomo è anche accusato di aggravato dalla premeditazione, porto abusivo di arma e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’aprile del 2017 Lorenzetti era stato attinto da diversi colpi di arma da fuoco nei pressi di un noto albergo del luogo. Le attività investigative – svolte dal personale della Compagnia di Giugliano in Campania con l’ausilio di rilievi tecnici, delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nonché l’escussione di persone informate sui fatti ed il supporto delle attività tecniche di intercettazioni – hanno trovato nuovo impulso tra dicembre 2025 e febbraio 2026 consentendo di raccogliere gravi indizi di reato a carico dell’uomo. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato aveva contratto un debito con la vittima che gli aveva prestato a titolo usuraio un’ingente quantità di denaro al fine di acquistare una partita di sostanze stupefacenti, poi caduta in sequestro.