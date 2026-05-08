Controlli della Polizia a Pozzuoli: fermati e allontanati due parcheggiatori abusivi

POZZUOLI – Due parcheggiatori abusivi fermati, sanzionati e allontanati da Pozzuoli per 48 ore e i clienti di due sale scommesse controllati. E’ questo il risultati dell’attività di controllo condotta nella giornata di mercoledì dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – in diversi punti della città. Durante le attività sono state identificate 110 persone, di cui 45 con pregiudizi di polizia e sono stati sottoposti a controlli 37 veicoli.