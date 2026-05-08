Giudice di Pace a Quarto, il sindacato forense puteolano scende in campo a sostegno di Sabino

POZZUOLI – Il Sindacato Forense Puteolano, attraverso la segretaria, Maria Cristallino, ha inviato ieri una nota ufficiale al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, con trasmissione per conoscenza anche al Comune di Quarto, per esprimere il proprio sostegno all’iniziativa promossa dal Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, finalizzata alla realizzazione di un presidio di giustizia nei Campi Flegrei. Secondo il Sindacato, il progetto rappresenterebbe un importante presidio di legalità e vicinanza ai cittadini, oltre a poter contribuire ad alleggerire il carico degli uffici giudiziari limitrofi e a generare benefici per il tessuto professionale ed economico del territorio. “Si tratta di un obiettivo atteso da anni dall’avvocatura flegrea, dai cittadini e dall’intero tessuto economico e professionale del territorio”, si legge nella comunicazione inviata agli enti. Nella comunicazione, il Sindacato ha invitato gli enti coinvolti ad avviare le prime attività istituzionali e amministrative utili a dare concreta attuazione al progetto, ribadendo la propria disponibilità a collaborare per il raggiungimento di tale obiettivo.