«Io, costretto a chiudere la mia attività per i lavori lumaca del comune di Pozzuoli»

POZZUOLI – «Il comune di Pozzuoli sta distruggendo la mia attività commerciale ». È questa la pesante denuncia che arriva da Massimo Avallone, titolare del bar-pizzeria Rione Terra (ex Cuba Libre), che da tempo paga sulla propria pelle i lavori lumaca in via Marconi di cui, ad oggi, non si conoscono anche tempistiche e modalità «Quello che sta accadendo è assurdo – prosegue Avallone – questa mattina ci sono appena due operai, a volte uno e di questo passo finiranno per il prossimo anno. Via Pergolesi è stata asfaltata due volte in pochi mesi, qua stanno da settembre e non si vede la fine. Stanno distruggendo la mia attività, dopo aver predisposto il senso unico negli anni scorsi ora mi stanno dando la mazzata finale con questi lavori. La cosa che lascia basiti è che nessuno sa niente, nessuno al comune di Pozzuoli sa dirmi quando questi lavori finiranno: nè il sindaco, nè l’assessore ai lavori pubblici, nè l’assessore alla viabilità, nè la ditta. Nessuno. E intanto la mia attività muore. Siamo chiusi dentro, tra poco chiuderanno anche l’ultimo varco per arrivare qui. Si lavora alla giornata, senza una definizione. Nulla. È una vergogna. Tra qualche giorno sarò costretto a chiudere la mia attività commerciale e il Comune di Pozzuoli e l’amministrazione Manzoni dovranno dare una risposta alle famiglie che vedranno i propri cari perdere il lavoro. Da cittadino che paga le tasse questa è una vergogna inaudita. Questi signori mi stanno facendo morire. Porteranno sulla loro coscienza questo scempio!».